"Россия должна полностью вывести войска из Венесуэлы, иначе будут серьезные последствия": Блинкен снова попытался напугать Россию, но полу

Сегодня 36K прочитали Здравствуйте, друзья! Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после разговора в Мельбурне с партнерами из Индии, Японии и Австралии выступил с новыми претензиями к России, когда пообщался с журналистами.