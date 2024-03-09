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"Россия должна полностью вывести войска из Венесуэлы, иначе будут серьезные последствия": Блинкен снова попытался напугать Россию, но полу

"Россия должна полностью вывести войска из Венесуэлы, иначе будут серьезные последствия": Блинкен снова попытался напугать Россию, но полу

Сегодня 36K прочитали Здравствуйте, друзья! Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после разговора в Мельбурне с партнерами из Индии, Японии и Австралии выступил с новыми претензиями к России, когда пообщался с журналистами.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Наши войска уже в Венесуэле? Браво Шойгу! Мы тобой гордимся!
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15 час.
Валерий Бирюков
Дык, мы тоже за это - за серьёзные последствия для пиндосов. Так, что в этом наши мнения совпадают.
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14 час.
Владимир Пятицкий
надоело читать   про одни их хотелки 😅😅😅😂👍
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11 час.

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