CD Projekt Red анонсировала ещё одно обновление для The Witcher 3: Wild Hunt — игра получит кроссплатформенную поддержку модов

Хотя культовому ролевому экшену с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») недавно исполнилось 10 лет, разработчики из польской студии CD Projekt Red анонсировали ещё один патч для игры.
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