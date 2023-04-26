У Мудрика 2 ассиста в 13 матчах за «Челси», у Энцо – 2 в 16, Феликс забил 2 гола за 16 игр

В матче 33-го тура АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:2. Михаил Мудрик, присоединившийся к команде в январское трансферное окно, вышел на замену в начале второго тайма.
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