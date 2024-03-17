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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Сочи» Ротенберг о борьбе за выживание в РПЛ: «У Морено получится, думаю. Будем выходить в каждой игре и биться» 

«Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится.  Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать — вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть.

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