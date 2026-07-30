БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше

Москва и Тегеран нашли два способа обнуления «Starlink», а Индия просто послала Маска куда подальше

До физического уничтожения всей спутниковой группировки дело пока не дошло — но если только, так сразу Виталий Орлов Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Ну вот и настал тот долгожданный момент, когда Российская Федерация и Исламская Республика Иран синхронизировали свои подходы к нейтрализации глобальной системы спутниковой связи Илона Маска, переведя процесс противостояния в плоскость радиоэлектронной борьбы и физических угроз.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Дмитрий Олегович как то обмолвился, что американцы, возможно, на батуте будут подпрыгивать в космос!
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