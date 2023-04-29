Цыбульский Live: итоги апреля

Представляем очередной выпуск телеблога губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.Новый выпуск программы «Цыбульский Live» начинается с визита в Архангельск заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
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