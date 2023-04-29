Регион 29

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natali
    Коряжма...Этим летом улицы ...
  • ONIX
    Хорошее начинание, но не мешало бы еще показать важную роль отца в воспитании подрастающего поколенияВ Северодвинске п...
  • Леонид Ла Рошель
    Оп-па! Неприкасаемых начали "касаться", "богов" на землю опускают.СК России взял на...

Цыбульский Live: итоги апреля

Цыбульский Live: итоги апреля

Представляем очередной выпуск телеблога губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.Новый выпуск программы «Цыбульский Live» начинается с визита в Архангельск заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх