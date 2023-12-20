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Генсек ОДКБ Тасмагамбетов прибудет с визитом в Ереван 21 декабря

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов планирует посетить с официальным визитом Ереван 21 декабря, где намерен встретиться с главы внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном.

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