Генсек ОДКБ Тасмагамбетов прибудет с визитом в Ереван 21 декабря

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов планирует посетить с официальным визитом Ереван 21 декабря, где намерен встретиться с главы внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном.
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