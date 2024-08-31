Река-призрак помогла раскрыть тайну строительства египетских пирамид

Египетские пирамиды – одно из величайших чудес света, до сих пор хранящее множество загадок. Как древние египтяне перемещали огромные каменные блоки, весящие тонны, без современных технологий? Ученые из разных стран, кажется, нашли ответ на этот вопрос, и он связан с водой.