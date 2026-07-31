Группировка войск «Днепр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 31.07.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районе населенных пунктов Орехово, Малокатериновка и Преображенка.