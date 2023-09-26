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Медик раскритиковал всеобщий масочный режим для борьбы с коронавирусом

Маски небесполезны против «ковида», но у них есть негативный побочный эффект, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологи и медицинской статистики Игорь Гундаров.

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