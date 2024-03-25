10 простых и бюджетных способов увлажнить воздух у себя дома и зачем это нужно делать

Рассказываем, как решить проблему с помощью подручных средств. В сухом воздухе бактерии и вирусы более подвижны, а значит, увеличивается вероятность подхватить различные заболевания, например вирус гриппа.
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