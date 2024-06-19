Несколько дней назад, на встрече с главредами крупных иностранных информационных агентств, президент России прокомментировал разрешение западных государств в отношении киевского режима по нанесению ударов поставляемым оружием по территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)