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Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре

Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре

Несколько дней назад, на встрече с главредами крупных иностранных информационных агентств, президент России прокомментировал разрешение западных государств в отношении киевского режима по нанесению ударов поставляемым оружием по территории Российской Федерации.

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