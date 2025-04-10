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"Клинок у НАТО в подреберье": Как начнётся война с Европой, рассказал бывший офицер армии США

"Клинок у НАТО в подреберье": Как начнётся война с Европой, рассказал бывший офицер армии США

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что после фактического выхода американцев из украинского конфликта Европа - те её страны, что входят в блок НАТО, - может развязать войну с Россией.

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