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«Ванкувер» обменял Михеева, Лафферти и выбор во 2-м раунде драфта в «Чикаго» на драфт-пик в 4-м раунде

«Ванкувер» обменял Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта-2027 в «Блэкхокс».

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