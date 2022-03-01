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Русское слово о мировой беде. Костромские депутаты сказали как отрезали

Русское слово о мировой беде. Костромские депутаты сказали как отрезали

Депутаты областной думы Костромы направили письмо председателю Госдумы и главе Совета Федерации с требованием запрета в России любой положительной или нейтральной информации о сексуальных отклонениях, идеологии половых извращений и перверсий.

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