Русское слово о мировой беде. Костромские депутаты сказали как отрезали

Депутаты областной думы Костромы направили письмо председателю Госдумы и главе Совета Федерации с требованием запрета в России любой положительной или нейтральной информации о сексуальных отклонениях, идеологии половых извращений и перверсий.
Депутаты областной думы Костромы направили письмо председателю Госдумы и главе Совета Федерации с требованием запрета в России любой положительной или нейтральной информации о сексуальных отклонениях, идеологии половых извращений и перверсий.
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