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Ростех

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Ростех: совместное российско-индийское предприятие передало 35 тысяч АК-203 армии Индии

Ростех: совместное российско-индийское предприятие передало 35 тысяч АК-203 армии Индии

Фото: концерн «Калашников» Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс.

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