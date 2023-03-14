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Эти люди под ударом: россиянам раскрыли, кому точно откажут в ипотеке в 2023 году

Эти люди под ударом: россиянам раскрыли, кому точно откажут в ипотеке в 2023 году

Один неверный шаг россиян может полностью лишить их покупки квартиры в ипотеку в 2023 году. Гражданам, которые планируют взять крупный займ, консультант по ипотечному кредитованию Ирина Векшина раскрыла, кому точно откажут, передает "Прайм" (18+).

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