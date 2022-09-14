Южный Урал стал лидером премии «Экспортер года»

Подведены итоги окружного этапа. По результатам Всероссийской премии «Экспортер года» в УрФО компании из Челябинской области удостоены 17 призовых мест, 10 из которых – первые.
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