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Южный Урал стал лидером премии «Экспортер года»

Южный Урал стал лидером премии «Экспортер года»

Подведены итоги окружного этапа. По результатам Всероссийской премии «Экспортер года» в УрФО компании из Челябинской области удостоены 17 призовых мест, 10 из которых – первые.

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