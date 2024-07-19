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Власти Новосибирской области не намерены менять регоператора по мусору

Власти Новосибирской области не намерены менять регоператора по мусору

Вопрос лишения МУП «САХ» статуса регоператора по обращению с отходами не рассматривается. В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировали исковое заявление к муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), которое некоторые источники обосновали частичным неисполнением «САХ» своих обязанностей по организации вывоза отходов в регионе.

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