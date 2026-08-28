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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сейчас почитаем. Если будет так продолжать, у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» вряд ли будут шансы. Мне нравится обстановка и поведение Карседо». Аленичев о красно-белых

Экс- полузащитник « Спартака » Дмитрий Аленичев оценил игру команды на старте сезона. Красно-белые после пяти туров РПЛ занимают 2-е место в турнирной таблице с 12 очками.

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