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Zero Hedge

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Iran's Pezeshkian Gets Red Carpet Treatment Alongside Putin, Xi, Modi & Erdogan At Eurasian Summit

Iran's Pezeshkian Gets Red Carpet Treatment Alongside Putin, Xi, Modi & Erdogan At Eurasian Summit

Iran's Pezeshkian Gets Red Carpet Treatment Alongside Putin, Xi, Modi & Erdogan At Eurasian Summit Given the Trump administration's shift from a military campaign against Iran to primarily one that seeks economic 'strangulation' and isolation - there's been a big diplomatic push by the White House to get regional allies on board.

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