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К юбилею Екатеринбурга составили карту фуд-кортов, туалетов и травмпунктов (КАРТА)

К юбилею Екатеринбурга составили карту фуд-кортов, туалетов и травмпунктов (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга составила «Полезную карту» для жителей и гостей города. На ней можно посмотреть расположение фуд-кортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, которые установлены на время фестивальной недели и 300-летия Екатеринбурга.

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