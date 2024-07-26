Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается

В различные теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению - обычно эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос или полет американцев на Луну, и к данной точке зрения надо относиться с юмором.
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