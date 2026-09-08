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5koleso.ru

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Представлена новая Dacia Spring: от предшественника осталось только название

Dacia Spring долгое время оставалась одним из самых продаваемых электрокаров в Европе. Но несмотря на это, румынская компания решила радикально обновить хэтчбек.

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