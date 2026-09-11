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Такер Карлсон: По вине США Украины как государства и нации больше не существует

Такер Карлсон: По вине США Украины как государства и нации больше не существует

Американский журналист Такер Карлсон считает, что в настоящее время уже можно с полной уверенностью утверждать, что Украины как государства и нации больше не существует.

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