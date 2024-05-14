Русскую семью, приехавшую много лет назад из Казахстана, власти выдворяют из Екатеринбурга

АЛ

Александр Лагуткин

Мой знакомый родившийся в нашем городе, где у него живут брат и мать, был призван при Союзе служить на Украину. Там, после службы ему пришлось задержаться из-за тяжело больного отца. Там, чтобы легализоваться вместо военного билета получил паспорт. В это время Союз развалился. Через полгода отец умер и знакомый приехал домой. Так он пять лет обивал пороги миграционной службы. С нищего парня вымогали неподъемные для него деньги. И только после вмешательства уполномоченного по правам человека, он смог восстановить гражданство. И так повсеместно. Таджикам и им подобным паспорта за деньги продают без проблем. А для русских это непробиваемый барьер. И эта власть ещё что-то о демографии говорит. Видимо сознательно пытаются сделать из России подобие Халифата, чтобы её раздробить и уничтожить.