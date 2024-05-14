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Русскую семью, приехавшую много лет назад из Казахстана, власти выдворяют из Екатеринбурга

Русскую семью, приехавшую много лет назад из Казахстана, власти выдворяют из Екатеринбурга

Все члены семьи - законопослушные граждане, но чуть запоздали выполнить одно из новых требований миграционного законодательстваОчередной скандал на миграционной почве разгорелся в Екатеринбурге.

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Комментарии
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николай лейчинский
Личное мнение : два города с -бург . требуют доброй перетасовки , покруче , чем в МО !
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16 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
Статья довольно мутная. Приехали в Россию в 2017,а стали оформлять документы в 2024.Странно!!!!! Может и не зря выдворяют
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16 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Мой знакомый родившийся в нашем городе, где у него живут брат и мать, был призван при Союзе служить на Украину. Там, после службы ему пришлось задержаться из-за тяжело больного отца.  Там, чтобы легализоваться вместо военного билета получил паспорт. В это время Союз развалился. Через полгода отец умер и знакомый приехал домой.  Так он пять лет обивал пороги миграционной службы. С нищего парня вымогали неподъемные для него деньги. И только после вмешательства уполномоченного по правам человека, он смог восстановить гражданство.  И так повсеместно. Таджикам и им подобным  паспорта  за деньги продают без проблем. А для русских это непробиваемый барьер. И эта власть ещё что-то о демографии говорит. Видимо сознательно пытаются сделать из России подобие Халифата, чтобы её раздробить и уничтожить.
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15 час.

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