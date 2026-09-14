Выстрелы в Киеве: как одно покушение перевернуло историю страны

14 сентября (1-е по старому стилю) 1911 года, зал Киевского оперного театра. В этот вечер на сцене — опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
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