Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

В тот день из УМВД по Краснодару была разослана ориентировка, содержание которой сразу привлекло внимание всех стражей порядка региона.
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А почему полицейские оружие не использовали?
Во что превратила власть, в том числе Путин нашу страну? В отстойник шушеры мигрантской, открыл для них границы, раздает гражданство. Есть одно понимание в его действиях: нелюбовь к русскому народу! Выживем ли мы русские до 30-го года или появится новый Сталин, который прекратит беспредел, творящийся во всей русской стране.
А зачем таджиков привозить. Работают узбеки, киргизы. А эти воруют, торгуют, наркоту разносят
... надо было просто, НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, показательно открыть огонь на поражение и показать все это в СМИ...
Ощущение, что в России реально рулят то ли армяне, то ли таджики. А не законная власть, то есть народ.