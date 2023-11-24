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Соус из томатной пасты для макарон

Соус из томатной пасты для макарон

Хочу поделиться рецептом очень вкусного соуса для макарон, который готовится из томатной пасты. Соус получается очень вкусным, а специи которые входят в его состав, делают его вкус ещё более интересным и пикантным.

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