«Сошла на обочину»: Алексей Алешковский объяснил, чем Саломе Зурабишвили отличается от Жанны Д’Арк

+ A — «Надеюсь, Грузия избежала еще одной гражданской войны» Заместитель председателя Союза кинематографистов России, публицист Алексей Алешковский раскритиковал в социальных сетях теперь уже точно бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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