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Индийские компании начали платить за российскую нефть эмиратскими дирхамами

Индия не поддерживает санкции против РФ. Однако клиринговые платежи проводятся с осторожностью. Нефтеперерабатывающие компании из Индии начали оплачивать основную часть поставок российских нефтепродуктов в национальной валюте ОАЭ — дирхамах.

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