Индийские компании начали платить за российскую нефть эмиратскими дирхамами

Индия не поддерживает санкции против РФ. Однако клиринговые платежи проводятся с осторожностью. Нефтеперерабатывающие компании из Индии начали оплачивать основную часть поставок российских нефтепродуктов в национальной валюте ОАЭ — дирхамах.