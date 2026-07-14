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Происшествия

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Мобильный рекрутинговый центр организовали полицейские в Приморском крае

На центральной площади дальневосточной столицы сотрудники УМВД России по городу Владивостоку в рамках спецпроекта МВД России «Будь в форме» провели акцию «Такая работа», организовав деятельность мобильного рекрутингового центра.

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