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Выручка резидентов «Химпарка «Тагил» в 2020 году составила 9,5 млрд рублей

Выручка резидентов «Химпарка «Тагил» в 2020 году составила 9,5 млрд рублей

Благодаря международной выставке «ИННОПРОМ» была достигнута договоренность по подписанию соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и управляющей компанией «Химический парк Тагил» в целях привлечения российских и зарубежных инвесторов, потенциальных резидентов индустриального парка, а также взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам получения государственных мер поддержек резидентами.

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