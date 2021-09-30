Выручка резидентов «Химпарка «Тагил» в 2020 году составила 9,5 млрд рублей

Благодаря международной выставке «ИННОПРОМ» была достигнута договоренность по подписанию соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и управляющей компанией «Химический парк Тагил» в целях привлечения российских и зарубежных инвесторов, потенциальных резидентов индустриального парка, а также взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам получения государственных мер поддержек резидентами.