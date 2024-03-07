Российские гимнасты потеряли шансы отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Российские гимнасты не будут участвовать в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Об этом стало известно после пропуска отечественными спортсменами этапа Кубка мира, который стартовал 7 марта в Баку (Азербайджан).
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