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Что будет, если скрестить Toyota Land Cruiser с Porsche (фото)

Как известно, рамные внедорожники не имеют почти ничего общего со спортивными автомобилями. Они обладают совершенно иной философией и предназначены не для того, чтобы быстро проезжать асфальтовые виражи, а чтобы успешно преодолевать препятствия на дороге.

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