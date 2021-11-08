Сексолог предупредил об угрозе половой дисфункции у мужчин при нехватке мяса

Недостаточное потребление мяса негативно влияет на потенцию мужчин и является одним из факторов риска половой дисфункции, заявил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.
Недостаточное потребление мяса негативно влияет на потенцию мужчин и является одним из факторов риска половой дисфункции, заявил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.
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