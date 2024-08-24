На ярмарках выходного дня можно приобрести свежие кабачки и баклажаны

Летом в краевой столице работают пять торговых площадок.Утром в субботу, 24 августа на торговых площадках краевой столицы представлены различные овощи: помидоры и огурцы, капуста разных видов, кабачки, баклажаны, молодая картошка и лук.
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