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Царьград

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На ярмарках выходного дня можно приобрести свежие кабачки и баклажаны

На ярмарках выходного дня можно приобрести свежие кабачки и баклажаны

Летом в краевой столице работают пять торговых площадок.Утром в субботу, 24 августа на торговых площадках краевой столицы представлены различные овощи: помидоры и огурцы, капуста разных видов, кабачки, баклажаны, молодая картошка и лук.

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