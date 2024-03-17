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Под астраханским Чуркинским монастырем обнаружили тайные тоннели величиной с метрополитен

Под астраханским Чуркинским монастырем обнаружили тайные тоннели величиной с метрополитен

В Астраханской области под Чуркинским монастырем обнаружили огромные тоннели. Об этом сообщил ГТРК «Лотос» председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.

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