Под астраханским Чуркинским монастырем обнаружили тайные тоннели величиной с метрополитен

В Астраханской области под Чуркинским монастырем обнаружили огромные тоннели. Об этом сообщил ГТРК «Лотос» председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
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