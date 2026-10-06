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Вечером хлеб, соль и деньги не выносили за порог: чего боялись наши предки после захода солнца

Вечером хлеб, соль и деньги не выносили за порог: чего боялись наши предки после захода солнца

Закат и восход с древних времен воспринимаются как особые моменты времени. Для этих «магических» периодов народная мысль создала целый канон того, что можно, а что нельзя делать.

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