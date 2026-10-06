Вечером хлеб, соль и деньги не выносили за порог: чего боялись наши предки после захода солнца

Закат и восход с древних времен воспринимаются как особые моменты времени. Для этих «магических» периодов народная мысль создала целый канон того, что можно, а что нельзя делать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым