Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление в Шенген

Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на членство в Шенгене Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории.
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