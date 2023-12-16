Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление в Шенген

Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на членство в Шенгене Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории.