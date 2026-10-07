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Николай Цискаридзе — о «мусорной» «Аноре», ЕГЭ и культе хайпа

Николай Цискаридзе — о «мусорной» «Аноре», ЕГЭ и культе хайпа

Николай Цискаридзе — народный артист, бывший премьер Большого театра, а сегодня ректор Академии русского балета имени А.

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