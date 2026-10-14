Вторая Гражданская война. СВО - апелляция

Здравствуйте. Последние годы (века) Россию много в чём обвиняют. С разным рвением, но достаточно последовательно.
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Слова сейчас ничего не значат...Надо воевать и Побеждать.
На всех каналах ТВ уже скоро 5 лет тема ток-шоу одна, по факту очень серьезная. Но обсуждение до безобразия смахивает на на фильм "Кин-дза-дза". "Эксперт" нежно трогает колокольчик в носу "оппонента" и спрашивают: Ку? Тот, так же нежно трогая колокольчик вопрошающего, отвечает: Ку!! Иногда кто-то не соглашается и говорит "Нет, ни хуху!" Тогда ведущий, мягко выворачивая палец у несогласного, говорит: А ку-ку не хо-хо? И все дружно: КУ!! Теперь этот стиль внедрился и на МТ. И это хорошо! Я по диагонали пробегаю статью, вижу что это КУ и перехожу на что-нибудь интересное, экономлю время
Все предложения к легитимному президенту Украины по завершению вооружённого противостояния закончились в Стамбуле в августе 2022 года.
Далее идёт вооружённое противостояние на Украине, когда не может быть достигнуто прекращение сражения с заключением мира (не перемирия) без конечного результата - Гарантий безопасности для вовлечённых в бойню стран. Пока что эскалация ударов касается только территорий Украины и России, но... очевидно что есть какой-то "предел" и об этом стоит подумать на Западе - им терять намного больше в случае чего.
Вроде бы в США это начали понимать.
Окраина под знаком Девы и в этом всё! Мрачный чёрный король на шахматной доске жизни... А планетка Плутон, ваще, всё порешаза за них... Плутон то... палач... Поэтому... что бы мы не делали... черный король-палач, будет счастлив только когда уничтожит всех! Вспомним историю, Ивана четвёртого, Грозного... Он же был Дева... Казнь боярам, отрава в явствах, лютая казнь первосвященства, опрична, состоящая из бандитов, пыточная... А всё остальное не может принести счастья Деве... потому, что в Деве нет духа... А именно дух даёт радость бытия. ну и что рассусоливать? Хорошо, рассмотрим другие страны-Девы, которые также любят коллективные жертвоприношения... Япония, Албания, Кампучия, Испания... Если и это не аргумент, выпейте испанского вина, и сразу станет погано на душе... А кто видел весёлого японца, или комедию студии Довженко?
Кентавр и к Западу кентавр.
Как по полочкам всё верно разложено.Давно такого не читала.Как всё стало понятно .
Лучше б вы не писали это. Знать не знала о новых нарративах и в голову это бы не пришло само : значит вы и распускаете мысли о том, что возможен кнут вместо пряника. Какой кнут! Только огонь! Чтоб они (хохлы) запеклись там так, что и ДНК не распознает!
Так называемая статья ни о чем, набор фраз, тезисов.