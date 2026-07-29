Вынесен приговор двум жителям Орловской области за незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Ливенский» во взаимодействии с региональным УФСБ и при поддержке Росгвардии была пресечена деятельность цеха, в котором производилась немаркированная спиртосодержащая продукция.
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