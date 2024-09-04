Уголовника с Кубани, ушедшего на СВО, посадили по новой статье - об оставлении воинской частиНовороссийский гарнизонный военный суд отменил условно-досрочное освобождение (УДО) и назначил новый срок осужденному, который вместо отбывания наказания в колонии отправился на СВО, после чего самовольно покинул воинскую часть.