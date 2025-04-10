RTY Daily Update E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI_DL:RTY1! hungry_hippo Small caps got hit hardest by the tariffs, fell the most, went up the least today, and has the furthest to go to fill the futures gap and also the all time high (ATH).
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