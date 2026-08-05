Багреева: в Москве зарегистрировано более 2,4 миллиона самозанятых

На начало второго полугодия в Москве зарегистрировано больше 2,4 миллиона самозанятых, на столицу приходится 14% от общего числа зарегистрированных в стране плательщиков налога на профессиональный доход, сообщила заммэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.