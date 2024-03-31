Какие дела будут благостью, а какие грехом на неделе с 1 по 7 апреля 2024 согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваВерования и традиции играют значительную роль в жизни многих людей, особенно когда речь идет о религиозных и народных праздниках.
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