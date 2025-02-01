Срочно! Погибли мирные в приграничье! Идет охота дронов в освобожденных селах

Глава Глушковского района Павел Золотарев сообщил о сложной обстановке в приграничных районах. По его словам, зафиксирована высокая активность беспилотников ВСУ, которые атакуют не только военные объекты, но и гражданские автомобили.
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