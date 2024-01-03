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Зураб Церетели на свое 90-летие «накроет стол» и в Грузии, и в России

Зураб Церетели на свое 90-летие «накроет стол» и в Грузии, и в России

 Художник-монументалист Зураб Церетели отмечает 4 января 90-летний юбилей. Как и где скульптор будет праздность день рождения? Художник в беседе с РИА Новости признался, что если бы не друзья, то личный праздник провел бы на работе.

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