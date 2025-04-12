🛞 Два автомобиля попали в снежную ловушку под Симферополем Машины застряли в снежно-грязевой колее, пока поднимались на нижнее плато Чатыр-Даг и Долгоруковскую яйлу.
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🛞 Два автомобиля попали в снежную ловушку под Симферополем Машины застряли в снежно-грязевой колее, пока поднимались на нижнее плато Чатыр-Даг и Долгоруковскую яйлу.